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Поки в Росії не відбудуться масштабні зміни, Крим не повернеться до України, – політолог

08:00, сьогодні 88 Читать новость на русском
Коли повернеться Крим до України?
Коли повернеться Крим до України? / www.radiosvoboda.org

Чіткої стратегії деокупації кримського півострова в України наразі немає. Більше того, так звана економічна зона в Криму офіційно досі не скасована.

Про це в коментарі сайту "24" розповів Олексій Гарань, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", науковий директор фонду "Демократичні ініціативи", коментуючи третю річницю анексії Криму.

За його словами, у будь-якому випадку нам треба залишатись реалістами і розуміти, що поки в Росії не відбудуться якісь масштабні зміни, навряд чи можна очікувати, що Крим скоро повернеться до України. Колись це трапиться, але ми не знаємо скільки пройде для цього часу.

Однак, за цей період Україна має робити все для, того, щоб зберегти та підтримати проукраїнське населення, яке залишилося в Криму та кримських татар,
– зауважив Гарань.

Експерт нагадав, що за ініціативи України в листопаді 2016 року Генеральна асамблея ООН прийняла важливу резолюцію про порушення прав людей в Криму ("Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна) – "24"), де Росія чітко названа стороною, яка здійснила анексію та країною, яка порушує ці права. І хоча через великий спротив Росії ухвалити цей документ було не просто, підкреслює політолог, це стало важливою дипломатичною перемогою для України.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року у Криму відбувся незаконний референдум, а 18 березня Росія включила анексований півострів до складу Федерації.

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Теги: Україна Політика Анексія Криму Референдум у Криму Україна-Росія Новини Криму
Джерело: 24 канал
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