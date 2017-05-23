Покійна "принцеса Лея" та актори "Зоряних війн" стали героями відомого глянцю

Акторський склад "Зоряних війн" разом з покійною Керрі Фішер, яка виконувала роль принцеси Леї у кіноепопеї, з'явилися на обкладинках глянцю Vanity Fair .

Про це пишуть на сайті видання.

Усього журнал Vanity Fair присвятив "останнім джедаям" чотири варіанти обкладинки. Акторів знімала ще рівно рік тому Енні Лейбовіц, яка ще з 1999-го року знімає для цього видання зірок кожного фільму з усього фантастичного циклу.

На цьогорічних обкладинках, окрім покійної Фішер, також будуть Марк Хемілл, Дейзі Рідлі, Гвендолін Крісті, Джон Боєга, Адам Драйвер, Келлі Марі Трен, Оскар Айзек і Домнал Глісон.

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