Покійна "принцеса Лея" та актори "Зоряних війн" стали героями відомого глянцю

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Акторський склад "Зоряних війн" разом з покійною Керрі Фішер, яка виконувала роль принцеси Леї у кіноепопеї, з'явилися на обкладинках глянцю Vanity Fair .
Про це пишуть на сайті видання.
Усього журнал Vanity Fair присвятив "останнім джедаям" чотири варіанти обкладинки. Акторів знімала ще рівно рік тому Енні Лейбовіц, яка ще з 1999-го року знімає для цього видання зірок кожного фільму з усього фантастичного циклу.
На цьогорічних обкладинках, окрім покійної Фішер, також будуть Марк Хемілл, Дейзі Рідлі, Гвендолін Крісті, Джон Боєга, Адам Драйвер, Келлі Марі Трен, Оскар Айзек і Домнал Глісон.
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