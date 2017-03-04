Поклонська каже, що в Криму "мироточить" пам'ятник царю: соцмережі регочуть

Пам'ятник царю встановили ще за часів Поклонської в Криму / Фото із соцмереж

Колишній так званий прокурор анексованого Росією Криму, яка незаконно була обрана до Держдуми, каже у Сімферополі почав "мироточити" бюст останнього російського царя Миколи II.