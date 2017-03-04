Поклонська каже, що в Криму "мироточить" пам'ятник царю: соцмережі регочуть

Колишній так званий прокурор анексованого Росією Криму, яка незаконно була обрана до Держдуми, каже у Сімферополі почав "мироточити" бюст останнього російського царя Миколи II.
Про це донедавна "няш-мяш"-прокурор сказала в інтерв'ю російському телеканалу "Царьград".
До слова, бюст царю Миколі ІІ незаконна влада анексованого Криму встановила у вересні 2016-го біля будівлі прокуратури Криму.
Реакція соцмереж на таку заяву Поклонської не змусила довго себе чекати.
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