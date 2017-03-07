Поклонська побачила "чудо"

Весну дуже не люблять психіатри. Бо саме в цей час у них починається безліч роботи. Яке не оминуло і найбільш "няшного" депутата Держдуми – Наталію Поклонську. І якщо у вас до цього часу ще виникали якісь сумніви в її неадекватності, то зараз їх просто не залишиться.

Поклонська побачила, як замироточив бюст останнього російського імператора Миколи ІІ. Що твориться в бідній, світлій голові маленької "Няші". Бо судячи з усього там, крім Миколи ІІ, немає більше нічого.

Сама ж "Няша" готова прикладатися до бюсту хоч вже. Одразу ж після резонансної заяви поклонської до мироточивого бюсту потягнулися усі сірі і убогі. Одразу після заяв "Няші" бюст Миколи ІІ мироточити перестав. З таким самим успіхом і нездоровим блиском в очах Поклонська могла б розповідати про мироточивого хлопчика в Брюсселі.

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І поки Поклонська готувалася відкрити чудодійне джерело на місці мироточивого бюсту, адекватні росіяни попросили владу розібратися в чудесах. Серйозно розібратися.

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