Так звана депутат російської Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська відзначилась черговою неоднозначною заявою.

Цього разу, за її словами, в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ. Його встановили у парку поблизу так званої прокуратури Криму після того, як півострів був анексований Росією.

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До слова, свого часу постійні дивні висловлювання так званої екс-прокурорки анексованого Криму Наталії Поклонської змусили керівництво партії "Єдина Росія" вдатися до радикальних кроків. Так, Наталії Поклонській "рекомендували" утриматися від будь-яких публічних висловлювань.