Так звана депутат російської Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська відзначилась черговою неоднозначною заявою.
Цього разу, за її словами, в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ. Його встановили у парку поблизу так званої прокуратури Криму після того, як півострів був анексований Росією.
Читайте також: Одіозна Поклонська осоромилася незнанням російської класики
До слова, свого часу постійні дивні висловлювання так званої екс-прокурорки анексованого Криму Наталії Поклонської змусили керівництво партії "Єдина Росія" вдатися до радикальних кроків. Так, Наталії Поклонській "рекомендували" утриматися від будь-яких публічних висловлювань.