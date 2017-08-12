Поклонську слід відправити на психіатричну експертизу, – російський письменник

Наталія Поклонська є депутатом і прокурором генеральського звання, однак це не позбавляє її можливості посилань на незнання законів і розрахунку на пом'якшувальні обставини.

Таку думку висловив відомий російський письменник Володимир Войнович у своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви".

На мою думку, пані Поклонську давно час віддати на психіатричну експертизу. А якщо виявиться осудною, то порушити кримінальну справу за звинуваченням в екстремізмі, розпалюванні ненависті, закликах до насильства, замаху на конституцію та права громадян на свободу творчості, – підкреслив митець.

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За його словами, те, що вона є депутатом і прокурором генеральського звання, позбавляє її можливості посилань на незнання законів і розрахунку на пом'якшувальні обставини.