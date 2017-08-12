00:27
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 22:00:
Випуск новин
23:46, 11 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поклонську слід відправити на психіатричну експертизу, – російський письменник

23:59, 11 серпня 392 Читать новость на русском
Наталія Поклонська у залі Думи
Наталія Поклонська у залі Думи / Соцмережі

Наталія Поклонська є депутатом і прокурором генеральського звання, однак це не позбавляє її можливості посилань на незнання законів і розрахунку на пом'якшувальні обставини.

Таку думку висловив відомий російський письменник Володимир Войнович у своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви".

На мою думку, пані Поклонську давно час віддати на психіатричну експертизу. А якщо виявиться осудною, то порушити кримінальну справу за звинуваченням в екстремізмі, розпалюванні ненависті, закликах до насильства, замаху на конституцію та права громадян на свободу творчості, – підкреслив митець.

Читайте також: Позбавлення мандату або лідерство партії: що чекає на скандальну Поклонську

За його словами, те, що вона є депутатом і прокурором генеральського звання, позбавляє її можливості посилань на незнання законів і розрахунку на пом'якшувальні обставини.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Анексія Криму
Новини за 11 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 11 серпня: страшна пожежа в Києві, нові деталі у справі Саакашвілі і сніг
11 серпня, 22:11 Головні новини 11 серпня: страшна пожежа в Києві, нові деталі у справі Саакашвілі і сніг
1424
Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
11 серпня, 22:01 Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
Блог Соцмережі 479
У затінок: дендропарки мрії в Україні
11 серпня, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 1006
Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
11 серпня, 20:01 Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
Михайло Драпак 3131
Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або
11 серпня, 19:29 Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або "Ми дуже кльові, ми з України"
Єлизавета Герасимюк 1130
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Геть путінську мерзоту, – Ярош різко відреагував на підпал офісу "Опоблоку"
 11 травня , 12:46
Авто в’їхало в газовий модуль на АЗС Київщини: від вибуху загинула людина
 11 липня , 21:56
Авдіївка знову залишилася без світла
 13 березня , 08:36
Суд про держзраду Януковича знову перенесли
 10 серпня , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук