Покроковий інструктаж, що робити новачку на гірськолижному курорті

Зима – найкращий час для лижників та сноубордистів. Що робити, якщо ви ще жодного разу не відвідували гірськолижний курорт, але таки наважились на активний відпочинок – дивіться у сюжеті.

Зимовий відпочинок все частіше асоціюється саме з лижним спортом чи сноубордингом. В Україні, до прикладу, Карпатські гірські схили ідеально підходять для катання. Туристи можуть підкорювати гірські вершини не тільки на лижах та сноубордах, але й на санках та надувних гумових сноутюбах (так званих "ватрушках"). Також можна ще кататись на ковзанах, снігоходах та всюдиходах. Приїжджають у Карпати і ті, хто хоче просто відпочити в горах, милуючись красою засніжених вершин, та зробити яскраві фото свого відпочинку.

Проте, більшість туристів приваблює саме активний зимовий відпочинок. Місць, де покататися на лижах у Карпатах, досить багато. Найвідоміші з них – Буковель, Драгобрат, Ясиня, Пилипець, Подобовець, Плай, Мигове, Славське, Ворохта, Ізки, Тисовець, Красія, Динамо-Тростян, Волосянка, Хуст.

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Загалом інфраструктура зимового відпочинку в Карпатах розвинена добре: широкий вибір готелів, туристичних комплексів, баз відпочинку приємно здивує туристів. Ціни у Карпатах взимку варіюються залежно від популярності того чи іншого курорту, періоду проживання, комфортабельності житла, тривалості заїзду та кількості осіб.

Найвищі ціни на проживання в Карпатах під час новорічних та різдвяних свят. Тим, кому цікавий бюджетний зимовий відпочинок, краще зняти житло в приватному секторі. Здійснити бронювання можна в Інтернеті.

Якщо ви визначились із курортом та завчасно забронювали житло, те саме ви можете зробити і з парковкою для свого транспорту. Деякі із баз відпочинку пропонують послуги бронювання парковочних місць. Ціна ж залежить від типу транспорту.

Звичайно, заздалегідь треба визначитись із тим, на чому ви плануєте кататись і, відповідно, придбати чи взяти в оренду необхідне спорядження. Одяг для катання, звичайно, краще привезти із собою. А найважливіші з елементів амуніції, як то лижні черевики, лижі чи сноуборд, ви можете орендувати на більшості гірськолижних курортів України. Причому не лише в пунктах прокату, а й у приватних осіб, які теж пропонують великий вибір необхідного спорядження. Для цього вам треба буде мати із собою паспорт.

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Наступне, про що варто знати – траси. Вони є різного рівня складності: від найпростіших для дітей та лижників-початківців до найскладніших для спортсменів.

Відпочинок у Карпатах взимку також не обходиться без позатрасового катання – фрірайду – яке найбільше підходить початківцям.

На самих курортах можна придбати як одноразові квитки на підйомник, так і одноденні чи кількаденні абонементи. Звичайно, економніше брати одразу на кілька днів. Їх можна завчасно купити в Інтернеті на сайтах конкретного гірськолижного курорту. Хоча така послуга значно дорожча, ніж купівля абонементу в день самого катання.

Для початківців, аби катання було безпечним, рекомендовано взяти інструктора. Є як групові, поденні і кількаденні школи, так і індивідуальні. Звичайно, задоволення не з дешевих, однак зекономить вам купу часу, а головне – зменшить ризик травм.

Ціни:



1. Вибір житла та поселення – 1 ніч коштує від 250 до 2000 гривень;

2. Паркування на 1 добу: легкове авто – 50 гривень, бус до 9 місць – 100 гривень, автобус від 25 місць – 400 гривень;

3. Оренда спорядження (якщо потрібне):

– лижний комплект (лижі, шолом, черевики, палиці) на 1 день – від 75 до 400 гривень

– сноуборд-комплект (дошка, шолом, черевики) на 1 день – від 120 до 220 гривень;

4. Абонемент на підйомники на 1 день – від 500 до 975 гривень;

5. Навчання з інструктором: 2 години – від 500 гривень.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.