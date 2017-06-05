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Політ над ураганом на Юпітері: дивовижне відео

13:36, сьогодні 607 Читать новость на русском
Юпітер
Юпітер / NASA

У мережі показали відео прольоту над велетенськими ураганами Юпітера. Ролик створили математик Джеральд Ейчстед і режисер Шон Доран.

Ці урагани поширюються на територію у понад 80 кілометрів.

Ролик створений за допомогою знімків, які зробила станція Juno (Jupiter Polar Orbiter).

Jupiter: Juno Perijove 06 from Sean Doran on Vimeo.

Juno Perijove 05 from Sean Doran on Vimeo.

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Теги: LifeStyle NASA Космос
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