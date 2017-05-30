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Політична корупція. Затримані "касири" депутата Капліна

11:37, сьогодні 387 Читать новость на русском
Сергій Каплін
Сергій Каплін / radiosvoboda.org

Політична корупція - найстрашніша хвороба нинішньої України. Вона страшна тим, що політичний корупціонер вміло маскується під "полум'яного антикорупціонера", "правдоруба" і патріота

Про це йдеться у матеріалі порталу ОРД.

"І в результаті отримує популярність, рейтинг і в підсумку потрапляє, наприклад до Верховної Ради і отримує в свої руки потужні важелі впливу на життя країни. Але використовує їх не на благо народу а лише з тим, щоб цей самий народ ще більш масштабно грабувати", – йдеться у матеріалі.

Кілька днів тому співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими військової прокуратури затримали двох "касирів" народного депутата Сергія Капліна.

Повідомляється, що їх затримали на гарячому, при спробі дачі хабара співробітнику Нацполіції за видачу дозволів 240 аптекам на торгівлю наркомісткими препаратами.

"Масштаб і нахабство, чесно кажучи, вражають. Затримані – Валерій Прядко і Руслан Гнєздов, керівники комунального підприємства "Полтавафарм". Одночасно Прядко є депутатом Полтавської облради від партії Капліна "СДП". І, за чутками – кумом Капліна. А судячи з вилученим під час обшуку документів – одним з "касирів" Сергія Капліна. Взагалі, документи, знайдені під час обшуку у Прядко і Гнєздова – характерні для досвідчених шахраїв. Тут і журналістські посвідчення, і посвідчення членів "УНСО", і орденська книжка за номером 2 "Учасника євромайдан". Все, природно – фальшиве. Втім, як і життя і діяльність організатора цієї шахрайської групи – Капліна", – йдеться у матеріалі ОРД.

Дивно, наскільки легковірний наш народ. Як можна було повірити Капліну, який почав свою політичну кар'єру з посади агітатора у Наталії Королевської? "Королеви "копанок", яка грабувала багато років народ Донбасу, впроваджувала ідеї "русского міра" задовго до відкритого нападу Росії. Як можна було вірити в патріотизм і чесність Капліна після того, як були оприлюднені документи про те, як "будували" його політичний образ виселені з України російські політтехнологи Шувалов і Столярова?

Але Каплін з телеекранів "викривав корупцію", а народ вірив. А після ефірів Каплін зі своїми подільниками, затриманими Гнєздовим і Прядко займалися основною "роботою" – розробкою нових схем по розкраданню з бюджету, по пограбуванню і без того злиденного народу України. А щоб прикрити це злодійство, Каплін влаштовує шоу для телекамер – приковує себе наручниками до батареї, сокирою трощить двері кабінету мера Полтави і "викриває", "викриває", "викриває". Однак, схоже, що прийшов час "роздягтися" і самому Капліну. Провадження щодо Прядко передано в НАБУ і якщо агентству вистачить наполегливості і сміливості розмотати весь корупційний клубок "простої людини" Капліна, то, можливо, в Раді стане одним популістом і шахраєм менше. А в країні буде менше політичної корупції.

Теги: Політика Поліція Сергій Каплін Корупція НАБУ Верховна Рада
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