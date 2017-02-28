Політична партія Саакашвілі офіційно запрацювала

Політична партія колишнього очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі офіційно запрацювала.

Про це Саакашвілі повідомив у своєму Facebook.

"Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало політичну партію "Рух Нових Сил". Ця, здавалося б, дрібниця робить наш Рух ще на крок ближче до формування принципово нового політичного класу країни", – написав Саакашвілі.

Він також додав, що представництва його партії є в багатьох українських містах.

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