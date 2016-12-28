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Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати

ЦРУ 22:47, 27 грудня 40 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "ЦРУ" – 2016 рік закінчується і депутати скінчили свою основну роботу під куполом Верховної Ради. Дехто з них працює на округах, інші вже пішли на канікули й відпочивають. Однак наслідки їхніх законотворчих рішень аукатимуться ще довго. Яким був 2016 рік для політиків і який слід вони лишили за собою.

За словами політолога Олексія Голубуцького, всі політики – це медійні персонажі, це нереальні люди. А сварки у Раді – всього лиш на всього обманний маневр.

Все це лише гра для камери, бо навіть умовно ворожі одне з одним політики поза стінами робочого місця часто є приятелями чи спільниками певних ідей або поглядів.

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Можна також сказати, що більшість політиків обирають шлях законотворця не з благородних намірів, а задля власного збагачення, і мова зовсім не про депутатську зарплатню.

via GIPHY

Тобто закони – лише ширма для ділових та бізнесових інтересів. І тягнеться це вже кілька десятків років.

Наприклад, сумнозвісна приватизація стала можливою з 1992 року. Документ, за яким стало можливим віддавати 49% власності кожного державного підприємства у добрі руки приватних власників, ухвалила та сама Верховна Рада.

Кланову систему створив Кучма. За Кравчука не було приватизації, тож і не було звідки з'являтися олігархам,
– експерт Віктор Таран.

Таким чином, ще в 1990 почала формуватися та корумпована система, яку так складно повалити зараз.

Більше дивіться у випуску програми "ЦРУ".

Теги: Політика Верховна Рада гроші Корупція Розслідування ЦРУ
Джерело: 24 Канал
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