Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
У свіжому випуску програми "ЦРУ" – 2016 рік закінчується і депутати скінчили свою основну роботу під куполом Верховної Ради. Дехто з них працює на округах, інші вже пішли на канікули й відпочивають. Однак наслідки їхніх законотворчих рішень аукатимуться ще довго. Яким був 2016 рік для політиків і який слід вони лишили за собою.
За словами політолога Олексія Голубуцького, всі політики – це медійні персонажі, це нереальні люди. А сварки у Раді – всього лиш на всього обманний маневр.
Все це лише гра для камери, бо навіть умовно ворожі одне з одним політики поза стінами робочого місця часто є приятелями чи спільниками певних ідей або поглядів.
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Можна також сказати, що більшість політиків обирають шлях законотворця не з благородних намірів, а задля власного збагачення, і мова зовсім не про депутатську зарплатню.
Тобто закони – лише ширма для ділових та бізнесових інтересів. І тягнеться це вже кілька десятків років.
Наприклад, сумнозвісна приватизація стала можливою з 1992 року. Документ, за яким стало можливим віддавати 49% власності кожного державного підприємства у добрі руки приватних власників, ухвалила та сама Верховна Рада.
Кланову систему створив Кучма. За Кравчука не було приватизації, тож і не було звідки з'являтися олігархам,
– експерт Віктор Таран.
Таким чином, ще в 1990 почала формуватися та корумпована система, яку так складно повалити зараз.
Більше дивіться у випуску програми "ЦРУ".
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