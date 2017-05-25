Політик пояснив, чому не можна припиняти залізничне сполучення з Росією

Заборона пасажирських залізничних перевезень між Україною та Росією не є доречним кроком.

Таку думку висловив перший заступник голови Комітету ВР з питань транспорту і зв'язку Руслан Сольвар, передає ІnfoResist.

За словами депутата, заборона пасажирських перевезень між Україною та Росією не є необхідною, і транспортні перевезення, зрештою, приносять державі прибуток.

"Вони (перевезення, – "24") є важливими в тому розумінні, що людям, що б не відбувалося, необхідно пересуватися. Я не думаю, що будуть закривати транспортне сполучення", – вважає парламентарій.

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Сольвар додав, що навіть якщо Україна припинить залізничні сполучення з Росією, все одно люди будуть якось туди добиратися, хоч і значно довше.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили нібито про плани уряду України припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією з 1 липня.



Та за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Кабмін поки не розглядав питання можливого припинення залізничного сполучення з Росією.