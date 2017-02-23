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Політик розповів, навіщо Гончаренко поїхав в Одесу

14:56, сьогодні 658 Читать новость на русском
Нардеп з БПП Олексій Гончаренко
Нардеп з БПП Олексій Гончаренко / Фото з Facebook

За словами нардепа Олександра Бригинця, Олексій Гончаренко виїхав до Одеси на дуже важливу термінову зустріч.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора увечері нардеп Олексій Гончаренко виїхав до Одеси на термінову зустріч. Вчора він говорив, що це дуже важлива і публічна зустріч", – йдеться у повідомленні.

Бригинець додав, що близькі і рідні не знають про місце перебування Олексія Гончаренка. На телефонні дзвінки він також не відповідає.

Впевнений, що це – політичний злочин, і вірю, що наші силовики не допустять непоправимого. Олексій, ми за тебе дуже хвилюємося,
– написав Олександр Бригинець.

Читайте також: У БПП захотіли, щоб Гончаренка шукав спеціальний штаб

Нагадаємо, 23 лютого невідомі викрали в Одесі заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка.

У ГПУ вважають, що його могли викрасти сепаратисти задля тортур.

Теги: Олексій Гончаренко Одеса Україна Політика Викрадення Гончаренка Блок Петра Порошенка Викрадення
Джерело: 24 Канал
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