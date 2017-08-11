Політик вказав на тривожну деталь у розміщенні протиповітряної оборони Росії

Якщо Росія розмістить системи протиповітряної оборони на кордоні Білорусі з Україною, то це передбачає використання не тільки ракетних комплексів, а й винищувачів, потужних радарів та деяких компонентів повітряно-космічних військ.

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

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За словами представника України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи, екс-прем'єра України Євгена Марчука, Протокол про можливе розміщення сил ППО РФ у Білорусі був прийнятий ще 3 лютого 2009 року – за 4 роки до вторгнення Кремля на Донбас і у Крим, а представлений у Держдуму на ратифікацію лише зараз.

Для тих, хто не знає, протиповітряна оборона "союзного государства" це не тільки ракети ППО, це і винищувальна авіація і могутні радари раннього виявлення, і деякі компоненти повітряно-космічних військ ЗС РФ. Але це тільки початок для аналізу,

– пише він на своїй сторінці у Facebook.