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Політики, що прийшли до влади завдяки Майдану, мають відповідати за свої провали, – Марушевська

19:30, сьогодні 1266 Читать новость на русском
Юлія Марушевська
Юлія Марушевська / yuliamarushevska.com

На думку колишнього голови Одеської митниці Юлії Марушевської, небажання нової влади вести рішучу боротьбу з корупцією привело до консервації старої системи олігархів, еліт і пострадянських політиків.

Про це вона пише у своїй статті для впливового американського видання The Wall Street Journal.

Політики, яких винесло на найвищі щаблі революцією 2014 року, мають відповідати за свої невдачі. Толеруючи корупцію, вони допомогли зберегти стару систему олігархів, еліт і пострадянських політиків. Для тих з нас, хто стояв на барикадах на Майдані, сьогоднішні лідери України стають такими ж корумпованими, як влада, яку вони замінили,
– зазначила Марушевська.

За їх словами, невдовзі після того, як вона очолила Одеську митницю, вона зрозумів, що президент фактично не хоче реформ.

"Він хотів, швидше, використовувати мою популярність як активіста, здобуту під час Революції гідності ... я подала заяву на звільнення в листопаді 2016 року, проте Державна податкова служба відмовилася прийняти мою відставку. Мене звільнили в січні", – зазначила Марушевська.

Після цього Марушевська потрапила у фокус спецслужб через святкову премію в 500 гривень до Міжнародного дня жінок.

"В один день з обшуком у моїй квартирі спецслужба провела обшуки в будинках десятків співробітників митниці, яких нещодавно взяли на роботу. Сімнадцять ордерів було видано, правоохоронці відкрили кілька кримінальних справ проти моїх колег і мене. СБУ не змогла доставити "запрошення" мені, тому що я була в Гватемалі на семінарі з питань прозорості в Freedom Forum College", – зазначила екс-керівник митниці.

Я планую повернутися в Україну наступного тижня, не знаючи, чого очікувати. Але влада не має мати жодних сумнівів з приводу того, що вони можуть очікувати від мене. Я буду захищати своїх колег і себе. Ми прийшли на державну службу не красти, але служити,
– додала Марушевська.

Читайте також: Насіров – це диспетчер корупційних митних та податкових потоків, – Марушевська

Теги: Україна Політика Скандал Одеса Юлія Марушевська СБУ Державна фіскальна служба Петро Порошенко
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