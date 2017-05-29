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Політконсультант порахував, що Ярославський міг заробити за рахунок держави $50 млн на продажу стадіону

12:01, сьогодні 43 Читать новость на русском
Стадіон
Стадіон "Металіст" / ua.112.ua

В одному з останніх інтерв'ю Олександр Ярославський відповів на питання про стадіон "Металіст", однак змістив акценти в зручну для себе сторону.

Перше – це він акцентував увагу на тому, за які кошти було реконструйовано стадіон. Але, власне кажучи, це давно відомий факт. В багатьох інтерв'ю, статтях і звітах вказувалося, що сума витрат на реконструкцію стадіону дорівнює приблизно $100 млн. І її підтверджує і сам бізнесмен. З цієї суми, згідно зі звітами, $70 млн було отримано з державного, обласного та міського бюджетів, і внесок самого Ярославського, який за його словами склав $30 млн. Це очевидні речі, спасибі, що повторили їх. Про це повідомляє портал Politconsultant.org.

А вся суть в наступному: "У грудні 2012 року Ярославський продає ФК "Металіст" олігархові Сергію Курченку. Вартість продажу ФК "Металіст" разом з часткою Ярославського в стадіоні "Металіст" за оцінками Forbes склала 300 мільйонів доларів. Ярославському на стадіоні належала частина підтрибунних приміщень і кілька об'єктів на території арени. Сам стадіон оцінили в $80 млн, з огляду на, що він вклав у реконструкцію стадіону всього $30 млн, а держава – $70 млн. Фактично за державний рахунок Ярославський міг заробити на рівному місці $50 млн, адже ці гроші країні ніхто відшкодовувати не збирався", – сказав керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак.

За словами олігарха "в цьому питанні все прозоро". І це дійсно так, дійсно прозоро. Адже якби держава не вклала в реконструкцію $70 млн, то його ніколи не оцінили б на продаж в $80 млн. Старий, що розвалюється стадіон коштує в рази дешевше, ось і виходить, що він збільшив капіталізацію об'єкта за державні гроші. Якщо підсумовувати цю тему і додати до неї інші "інвестиційні проекти" Ярославського, то чого тільки коштує міжнародний скандал з силовим захопленням ОПЗ, який поклав на плечі українських платників податків обов'язок виплатити $44 млн і інші "прозорі" схеми, можна здогадуватися з якою метою Ярославський претендує на великі активи в цій країні.

Теги: гроші Бюджет
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