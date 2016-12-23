Політолог назвав, чому треба змінити статус Росії на переговорах у Мінську

Статус Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську треба змінити на статус учасника, а не спостерігача.

Про це сказав політолог, директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв у коментарі радіо "Донбас.Реалії".

Він пояснив, що в цілому треба міняти статус і самих переговорів в Мінську з контактного на переговорний.

"Коли експерти, політики і дипломати використовують мову угод, зобов’язань, потрібно враховувати, що йдеться по суті, про необов’язкові документи, найчастіше заявного або протокольного характеру... Нам потрібен переговорний, а не контактний "Мінськ". Для того, щоб "Мінськ" став переговорним, необхідно, щоб учасники, отримали відповідні статуси, представляли органи влади. В ідеалі законодавчої влади. Я перш за все говорю про Україну, як про учасника переговорів і про російську сторону, яка зараз в статусі спостерігача", – сказав політолог.

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Нагадаємо, Тристороння контактна група прийняла заяву про необхідність припинення вогню напередодні новорічних свят починаючи з 00:00 24 грудня 2016 року.