Політолог пояснив, чому 2017 рік буде критичним для України

2017 рік буде достатньо складним як для України, так і для всього світу.

Про це відзначає політолог Тарас Березовець в інтерв’ю "Радіо Свободі".

Зокрема, за його словами, виклики терористичних організацій будуть тільки посилюватися.

"Ми очікуємо з колегами в Українському інституті майбутнього, що 2017 рік буде достатньо складним і для України, і для світу. І кількість викликів насамперед світовій безпеці з боку терористичних держав, терористичних організацій буде тільки посилюватися. І тому 2017 рік буде достатньо критичним в розумінні того, що буде відбуватися багато знакових подій, які вже заплановані. Йдеться насамперед про вибори в Німеччині і у Франції, внаслідок яких у Франції прогнозовано переможуть праві сили, незалежно від того, чи це буде Франсуа Фійон або його конкурентка Марін Ле Пен", – пояснює Березовець.

Крім того, наголошує експерт, відбудеться перезавантаження стосунків Росії та США.

"Крім того, прихід у США нового президента, адміністрації Дональда Трампа призведе до спроби перезавантажити російсько-американські стосунки. Для України це не дуже добрі новини, зрозуміло. Тому що з того, що ми знаємо, російський президент вже передав перехідній команді Трампа пропозиції стосовно умов цього перезавантаження. Зокрема, вони передбачають закрити тему Криму. Америка де-факто погоджується з Росією", – вважає Березовець.

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