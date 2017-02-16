Політолог пояснив, чому Путін так активно тисне на Захід

Російська влада намагається ослабити західні демократії, щоб показати власному народу їхню недієздатність.

Таку думку висловив німецький політолог Штефан Майстер, повідомляє Німецька хвиля.

За словами політолога, мовиться про те, щоб показати, що у західних демократій більше немає легітимності в питаннях міжнародних відносин, прав людини і універсальних цінностей.

Також, на думку Майстера, Росія тисне на Захід, щоб послабити санкції.

Разом з тим відбувається ослаблення дієздатності ЄС – настільки, що це може вплинути на продовження санкцій щодо Росії. Звичайно, це покращує позицію Путіна щодо України і визнання сфер його впливу на пострадянському просторі,

– зазначив він.

За його словами, західним демократичним країнам слід виваженіше реагувати на таку пропагандистську політику.

По-перше, не треба піддаватися паніці. Наш страх перед маніпуляціями насправді більше, ніж їх реальний ефект. Потрібно, звичайно, чітко проаналізувати, що відбувається. Думаю, прозорість надзвичайно важлива: необхідно викривати і спростовувати фальшиві новини в ЗМІ,

– вважає політолог.

Майстер зазначив, що Заходу також слід технічно озброїтися.

Щодо можливостей маніпуляції думками в соцмережах і кібератак, російські випереджають нас на рік або два. Ми повинні бути підкованими як з точки зору застосування ноу-хау, так і в плані технічних стандартів, і ми повинні краще координувати наші зусилля – як в самій Німеччині, між окремо взятими інститутами, які цим займаються, так і всередині ЄС,

– пояснив він.

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