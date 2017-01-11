  • укр
  • рус
21:34
11 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, сьогодні
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, сьогодні
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 19:00: Сильні морози залишаються. Жертви переохолодження в Україні
Випуск новин
19:49, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Політолог пояснив, чому Україна ніколи не поверне окуповані території

20:53, сьогодні 873 Читать новость на русском
Україна і окупація
Україна і окупація / Getty Images

На думку політолога Петра Олещука Україна ніколи не поверне захоплені ворогом території.

Кожного тижня читаю чиїсь міркування на тему "коли Україна поверне Донецьк", "коли Україна поверне Крим". Ніколи. Так і запишіть. Ніколи не поверне. Буде добре, якщо чогось іншого не втратить,
– написав він.

Політолог додав, що сподіватися, що ворог сам віддасть окуповані території – марно.

Донецьк, Луганськ, Крим – можна повернути одним способом – відвоювати. Ви готові воювати? Ви готові до жертв, які це супроводжуватиме? Ви готові, що ці жертви можуть бути марними, і ми так нічого і не повернемо? Ви готові платити за це? Ні? Ну то і не мрійте ні про що,
– пояснив Олещук.

На думку політолога, перш, ніж ставити питання про "повернення", треба поставити питання про те, як "перепрошити свідомість" цілої країни.

Читайте також: Окупація всієї України не вдалася, але плани Путіна нікуди не зникли, – Портников

Теги: Україна Політика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
сьогодні, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
сьогодні, 20:01 Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
Яніна Ткачук 1123
Списки Савченко: зрозуміло про мету і наслідки вчинків колишньої заручниці Кремля
сьогодні, 19:00 Списки Савченко: зрозуміло про мету і наслідки вчинків колишньої заручниці Кремля
Інна Жолобович 1890
Акція
сьогодні, 17:46 Акція "Е-десятина": реальну допомогу бійцям надали лише Гопко, Різниченко та Кривобок
Повернись живим 1 672
Шведи і Швеція очима українців
сьогодні, 15:00 Шведи і Швеція очима українців
1948
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
СБУ викликає на допит одного з ватажків "ДНР"
 6 січня , 14:59
Одеська облрада хоче звільнення Нищука через його "Донбас без генетики"
 24 грудня 2016 , 00:56 3
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук