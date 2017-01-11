Політолог пояснив, чому Україна ніколи не поверне окуповані території

На думку політолога Петра Олещука Україна ніколи не поверне захоплені ворогом території.

Кожного тижня читаю чиїсь міркування на тему "коли Україна поверне Донецьк", "коли Україна поверне Крим". Ніколи. Так і запишіть. Ніколи не поверне. Буде добре, якщо чогось іншого не втратить,

– написав він.

Політолог додав, що сподіватися, що ворог сам віддасть окуповані території – марно.

Донецьк, Луганськ, Крим – можна повернути одним способом – відвоювати. Ви готові воювати? Ви готові до жертв, які це супроводжуватиме? Ви готові, що ці жертви можуть бути марними, і ми так нічого і не повернемо? Ви готові платити за це? Ні? Ну то і не мрійте ні про що,

– пояснив Олещук.

На думку політолога, перш, ніж ставити питання про "повернення", треба поставити питання про те, як "перепрошити свідомість" цілої країни.

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