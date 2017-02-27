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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Політолог пояснив, чому ультиматум бойовиків – це блеф

14:10, сьогодні 1405 Читать новость на русском
Ультиматум Захарченка і Плотницького виглядає смішно
Ультиматум Захарченка і Плотницького виглядає смішно / Фото з відкритих джерел

Заява бойовиків про те, що припинять постачати вугілля Києву тільки блеф. Незважаючи на те, що газ дорожчий за вугілля, деякі ТЕС України вже працюють на ньому.

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній в коментарі виданню Politeka.

Він наголосив, що небезпека залишитися без вугілля Донбасу була завжди, тож у погрозах терористів немає нічого серйозного.

"Вони говорять про припинення поставок вугілля - так він і так для нас заблокований сепаратистами. Єдине, що нам слід усвідомити з цієї ситуації: вони хочуть грошей. Що ж стосується "націоналізації" підприємств – так що ж вони з ними будуть робити? Продавати продукцію в Росію практично неможливо – там достатньо і своїх потужностей. Їхній ринок і так перевантажений. Тому такі дії терористів нічого не дадуть, окрім перерозподілу ринку. Вважаю їх слова черговим блефом", – переконаний політолог.

Також він додав, що йде весна, тож потреба у вугіллі різко впаде. На цьому тлі такі заяви виглядають "дуже смішно".

Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Блокада Енергетика
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