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Політолог пояснив, навіщо Росія "возить" європейців в анексований Крим

17:21, сьогодні 477 Читать новость на русском
Анексія Криму
Анексія Криму / Фото з відкритих джерел

Росія намагається притримуватися тактики та показувати, що Крим відвідують європейці і півострів не є ізольованою територією.

Таку думку у коментарі сайту "24" висловив український політолог Руслан Бортник.

Це піар-кампанія Росії. Кремль намагається показати, що хоч формально Європа не визнала анексії, але у ЄС існують певні сили, які не поділяють таку точку зору, і залишаються перспективи міжнародного визнання Криму у складі Росії,
– розповів політолог.

До того ж, експерт зазначив, що такими акціями російська влада демонструє жителям Криму, що вони не живуть на невизнаній території, а живуть у звичайному регіоні Росії.

Стосовно ймовірного візиту українських депутатів, політолог переконаний, що таке цілком можливо.

"Завжди можуть з'явитися нардепи, які готові до такого відрядження, якщо воно ще й добре оплачується. Тому, до цього треба ставитися спокійно", – заявив політолог.

Нагадаємо, у російських ЗМІ повідомили, що в окупований Крим приїхала делегація європейських та українських політиків.

Служба безпеки України запровадила санкції проти громадян Сербії та Чехії, які на запрошення так званої влади Криму приїхали на окупований півострів. Інформація щодо українців офіційно не підтвердилася.

Теги: Україна Анексія Криму СБУ Новини Криму Новини Росії Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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