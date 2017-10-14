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Політолог розповів про ілюзії європейців щодо Росії

08:01, сьогодні 1240 Читать новость на русском
Росія порушила міжнародне право і не дотримується жодних правил
Росія порушила міжнародне право і не дотримується жодних правил

Україні потрібно бути готовою до того, що Росію можуть повернути в ПАРЄ. Головна небезпека в тому, що зняття ПАРЄ символічних санкцій з Росії може стати прецедентом, який відкриє можливість до пом’якшення санкцій, введених ЄС.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За словами експерта, в України все менше партнерів, які готові стримувати і не допустити реваншу Росії. ЄС і Рада Європи, зауважує Кулик, не хочуть втрачати майданчик ПАРЄ, щоб вести переговори з РФ, оскільки вважають, що діалог краще, ніж його відсутність.

"Майданчик Ради Європи і зобов'язання Росії в його рамках хочуть використовувати як інструмент для тиску на Москву. Європейці уявляють, що ніби існують правила поведінки, яких Росія дотримується. Це ілюзія, тому що ніяких правил для Москви не існує, міжнародне право зруйноване. А Рада Європи – більше клуб за інтересами, де ніяких серйозних питань не розглядається", – переконаний політолог.

Однак більшою небезпекою Віталій Кулик вважає зняття ПАРЄ символічних санкцій з Росії.

Зняття символічний антиросійських санкцій ПАРЄ – це прецедент, який відкриє можливість до пом’якшення санкцій, введених ЄС. І це небезпечно. Україні важливо не допустити зняття навіть символічних санкцій. Тому ми маємо всіляко тиснути і обґрунтовувати необхідність збереження санкційного режиму і недопущення делегації РФ до засідання в ПАРЄ,
– наголошує Віталій Кулик.

При цьому, на його думку, якщо росіян повернуть в ПАРЄ, то постає питання – чи варто Україні виходити з ПАРЄ або призупиняти свою участь у знак протесту. Поки, вважає Кулик, не видно готовності до солідарного голосування з підтримки України з боку наших партнерів. Як говорить політолог, якщо це демарш, то він має бути солідарним з іншими – або демарш окремої політичної групи в рамках ПАРЄ, або кількох країн, які призупинять свою участь у знак протесту. Тоді у таких діях буде сенс.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів підтримала рішення, яке передбачає зняття політичних санкцій з Росії. Обмеження можуть бути зняті уже в січні 2018-го. Але під час засідання спільного комітету ПАРЄ і Комітету міністрів не вдалося створити робочу групу, яка мала б шукати шляхи реформи Ради Європи під повернення Росії.

Читайте також: Шантаж рублем: чи готові європейці зняти санкції з Росії

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Санкції ПАРЄ
Джерело: 24 Канал
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