Політолог розповів про найслабші місця Росії у 2017 році

Російський політолог та постійний оглядач "Німецької хвилі" Іван Преображенський вважає, що у цьому році економічна криза в Росії неминуче поглибиться, що призведе до подальшого розколу суспільства.

Одним з найбільших факторів, який вдарить по російському гаманцю – це зростання протистояння між США та Китаєм, що позначиться на світових цінах на енергоносії у бік їх зниження.

Наприклад, зважаючи на серйозне падіння попиту на енергоносії, викликаного конфліктом між США та Китаєм через протекціоністську політику Вашингтона та Пекіна. Це призведе до спаду світового виробництва,

– написав політолог у колонці для "Німецькій хвилі".

Важливим чинником для Кремля залишається повна відсутність будь-яких реформ.

Також Преображенський наголошує, що 2017 рік для Росії пройде під знаком підготовки до президентських виборів.

У підсумку владі доведеться вирішувати два завдання. Перше – забезпечити необхідний для переобрання в 2018 році рівень любові до президента Володимира Путіна. А друге – урізати витрати бюджету на освіту, медицину і соціальні потреби. І все це - на тлі нового параду суверенітетів в регіонах, багато з яких вже знаходяться на межі банкрутства, а іншим, таким як Татарстану, набридло "годувати" Москву,

– наголосив оглядач.

На його думку, наслідком такого стану речей буде скорочення бюджету на потреби громадян і поглиблення розколу російського суспільства.

Сьогодні Росія готова віддати Донбас лише на своїх умовах. Однак, Україна може перейняти ініціативу та реалізувати свій сценарій повернення окупованих територій.