Політолог саркастично вказав на дивність справи з викраденням Гончаренка

У спецоперації з "викраденням Гончаренка" дивним є драматизація та її передчасне неповне розкриття.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук

Мені цікаво, якщо "викрадення Гончаренка" було з самого початку імітацією – чому про нього поспішив заявити Луценко? Та ще й так драматично? Що його хочуть піддавати тортурам сепаратисти? Наче, сепаратисти самі розказали,

– написав він.

Політолога здивувало, що про викрадення Луценко розказав завчасно.

Що це за таке підігрівання "драми" як у мексиканських серіалах? "О, Дона Алехандро викрали [всі рвуть на собі волосся та непритомніють]". Взяв би хоч хтось казку про хлопця, який постійно кричав "вовки",

– зазначив він.

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Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що нардепа Гончаренка викрали. Згодом правоохоронці повідомили, що завдяки роботі правоохоронців Гончаренка врятували. Також правоохоронці зазначили, що замовником викрадення є депутат Лиманської районної ради.