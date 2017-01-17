Поліцейська місія і стосунки з Росією: про що говорив Порошенко з главою ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з головою ОБСЄ, Федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом.

Як інформує прес-служба адміністрації глави держави, політики обговорили шляхи врегулювання ситуації в Донбасі.

Необхідно щодня давати чітко зрозуміти Росії, що їй не уникнути відповідальності за кричуще нехтування нормами і принципами міжнародного права, а її надії на ослаблення санкцій тиску – марні,

– наголошено у повідомленні.

Порошенко також зазначив, що для врегулювання ситуації в Донбасі треба застосувати весь потенціал ОБСЄ, а питання розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ в регіоні – є ключовим.

Також в Україні закликали нового голови ОБСЄ реагувати всіма можливими засобами на порушення Москвою прав українців на окупованих територіях, а також сприяти звільненню політв’язнів, незаконно утримуваних Росією, і заручників в окупованих районах Донбасу.

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