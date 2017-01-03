Поліцейська місія ОБСЄ має змусити Москву повернути зброю в Росію, – Клімкін
21:04, сьогодні 328 Читать новость на русском
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі має змусити Росію роззброїти терористів.
Про це очільник МЗС сказав під час візиту до Маріуполя, куди Клімкін приїхав разом зі своїм австрійським колегою – новим головою ОБСЄ Себастьяном Курцом. Дипломати перевіряли, чи дотримуються на українському Сході режиму тиші.
Також Клімкін додав, що поліцейська місія ОБСЄ повинна подбати, аби вибори на Донбасі відбулись у безпечних умовах.
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Джерело: 24 Канал
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