Поліцейські масово виконали вражаючий флешмоб задля воїнів АТО

В Україні усі 28 управлінь патрульної поліції підтримали бійців АТО, приєднавшись до флешмобу #22PushupChallenge.

Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

Ми виконуємо цю естафету, щоб цивільне населення не забувало воїнів, які повернулись із зони бойових дій на сході України. Їх потрібно пам’ятати. Їм потрібно допомагати. Їх необхідно підтримувати у всьому,

– наголосив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.

На сторінці патрульної поліції України оприлюднили відео із поліцейськими-учасниками флешмобу. Публікуємо деякі з них.

Нагадаємо, щоб привернути уваги до українських ветеранів, які пройшли війну на Донбасі, та можливості того, що через психологічний стан вони можуть вчинити самогубство, в Україні розпочали флешмоб #22PushupChallenge, який має привернути увагу до цієї проблеми.