Поліцейські прострелили колеса іномарці з п’яними молодиками

Патрульні поліцейські розпочали переслідування правопорушників у Запоріжжі та були змушені застосувати табельну зброю.
Порушники на автомобілі Toyota Highlander після словесної перепалки з патрульними вирішили втекти.
Під час втечі, водій Toyota кілька разів наражали на небезпеку інших учасників дорожнього руху.
Щоб зупинити патрульні з табельної зброї пробили три колеса у автомобілі.
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Водія та пасажира 23 і 24 років затримали на місці пригоди. За свої дії водій отримав від патрульних адміністративні протоколи за трьома статтями. У нього виявили 1,05 проміле алкоголю в крові.
Нагадаємо, допустима норма алкоголю в крові водія складає 0,2 проміле.
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