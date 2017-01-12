Поліцейські прострелили колеса іномарці з п’яними молодиками

Патрульні поліцейські розпочали переслідування правопорушників у Запоріжжі та були змушені застосувати табельну зброю.

Порушники на автомобілі Toyota Highlander після словесної перепалки з патрульними вирішили втекти.

Під час втечі, водій Toyota кілька разів наражали на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Щоб зупинити патрульні з табельної зброї пробили три колеса у автомобілі.

Читайте також: У поліції прокоментували інцидент з бійцями "Торнадо" у СІЗО

Водія та пасажира 23 і 24 років затримали на місці пригоди. За свої дії водій отримав від патрульних адміністративні протоколи за трьома статтями. У нього виявили 1,05 проміле алкоголю в крові.

Нагадаємо, допустима норма алкоголю в крові водія складає 0,2 проміле.