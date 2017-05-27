Поліцейські, рятувальники чи курсанти: хто переміг у змаганні силачів

Протягнути семитонну пожежну машину, перекинути 300-кілограмове колесо, перенести важку металеву конструкцію. У Черкасах мірялися силою поліцейські, рятувальники та курсанти-пожежники.

Перша вправа на швидкість – протягнути канатом семитонний автомобіль. Атлети називають її найтяжчою.

Трьохсот кілограмове колесо рятувальник Богдан Копил перекидає без особливих труднощів. Він щороку бере участь у богатирських іграх, і цього разу навіть виборов звання "Кращий Богатир-рятівник року".

"Готуємось всі. Кожен з нас займається спортом, хто пауерліфтингом, хто гирьовим спортом. За місяць до цього тренуємося конкретно до даних вправ", – розповів Богдан Копил.

Читайте також: Українець нокаутом виборов перемогу на Кубку світу з кікбоксингу

Такі богатирські ігри у Черкасах організовують вже 10-й рік поспіль. За чемпіонство звично борються три команди: поліція, надзвичайники і курсанти-пожежники.

Від виступу кожного із спортсменів залежить успіх усієї команди. У програмі турніру п'ять вправ, за результатами яких судді визначають найсильнішу збірну.

Богатирський спорт цікавий тим, що це поєднання всіх якостей людини: і сили, і витривалості, і спритності, і гнучкості. Це така суміш вогню і води. Але без тренування нічого не буде,

– зазначив головний суддя змагань Віктор Юрченко.

Як і торік, перемогли рятувальники. Друге місце вибороли курсанти. Ну а третіми стали поліцейські.

Читайте також: В Україні гопак визнано національним видом спорту