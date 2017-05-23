Поліцейські спричинили аварію через погоню за порушником: є постраждалі

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У Харкові на перехресті Конєва і Нетеченської набережної автомобіль поліції врізався у легковий автомобіль "ВАЗ-2106".
За свідченнями поліцейських, вони переслідували автомобіль Renault, водій якого порушив правила дорожнього руху на вулиці Конєва. Про це повідомляє спільнота Kharkov.City y Facebook.
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Аварія за участі поліції у Харкові
В районі Гончарівського мосту машина поліції зіткнулася з "ВАЗ-2106". Внаслідок аварії водій легковика отримав поранення, його госпіталізували.
Очевидці стверджують, що поліцейські рухалися по зустрічній смузі, а спецсигнали увімкнули лише за за кілька секунд до ДТП.