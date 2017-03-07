Поліцейські врятували підлітка від "синього кита"

У Харкові правоохоронці врятували 13-річну дівчинку від самогубства.

Неповнолітня була учасницею так званої "групи смерті" у соцмережі, виконувала завдання кураторів. А після перегляду фільму суїцидального характеру пішла з дому, аби покінчити життя самогубством.

Правоохоронці знайшли дівчину на вулиці о 4 ранку. Вона була у депресивному стані, а на руках поліцейські помітили порізи.

Дівчинку виховують в неповній сім'ї. Останнім часом вона перебувала в депресивному стані, який викликала відсутність належної уваги до проблем підлітка з боку матері. Наразі за нею наглядає мама. Також дівчинці надають необхідну психологічну допомогу,

– повідомив старший інспектор відділу ювенальної превенції Костянтин Шеремет.

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Нагадаємо, що всією Україною ширяться "групи смерті", які спонукають підлітків до суїциду. Журналісти 24 Каналу намагались розібратись, хто за ними стоїть і як вберегти дитину від їхнього впливу.