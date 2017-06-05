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Поліцейські врятували самогубця, який вистрибнув у вікно: з'явилось відео

12:24, сьогодні 1467 Читать новость на русском
Поліцейські врятували самогубця, коли той вистрибнув у вікно
Поліцейські врятували самогубця, коли той вистрибнув у вікно / galas.te.ua

У Луцьку патрульні за руки встигли спіймати чоловіка, який вистрибнув з вікна.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Facebook.

"Інспектори патрульної поліції прибули на виклик про громадянина, що має намір скоїти самогубство — стрибнути з 9 поверху одного з будинків на проспекті Волі. Щоб зупинити молодого чоловіка від фатального кроку, поліцейські ризикнули власним життям і здоров'ям — це сталось 4 червня, близько 18-ї години", – йдеться у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, вони близько півгодини намагались переконати чоловіка відмовитись від задуманого, але це не допомогло.

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Зрештою, громадянина вдалось на мить відволікти та схопити за руки — чоловік повис між 9 і 8 поверхами. Навіть перебуваючи за вікном, він щодуху виривався з рук патрульних,
– додали у прес-службі.

Ще двоє поліцейських спустились на 8-ий поверх – один схопив хлопця за пояс через кватирку, розбив ногою вікно, затягнувши хлопця всередину.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами!

Згодом стало відомо, що інспектор патрульної поліції отримав кілька порізів.

Самогубцем виявися 21-річний студент, родом з Шацького району, який хотів накласти на себе руки через конфлікт з рідними та дівчиною, а також – через ігрову залежність.

Євген Жуков оприлюднив імена героїв, які врятували життя. Це – Сергій Цигульов, Сергій Ліга, Ігор Воронов та Віктор Бубала.

Теги: Україна Луцьк Поліція Самогубство
Джерело: 24 Канал
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