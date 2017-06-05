Поліцейські врятували самогубця, який вистрибнув у вікно: з'явилось відео

У Луцьку патрульні за руки встигли спіймати чоловіка, який вистрибнув з вікна.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Facebook.

"Інспектори патрульної поліції прибули на виклик про громадянина, що має намір скоїти самогубство — стрибнути з 9 поверху одного з будинків на проспекті Волі. Щоб зупинити молодого чоловіка від фатального кроку, поліцейські ризикнули власним життям і здоров'ям — це сталось 4 червня, близько 18-ї години", – йдеться у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, вони близько півгодини намагались переконати чоловіка відмовитись від задуманого, але це не допомогло.

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Зрештою, громадянина вдалось на мить відволікти та схопити за руки — чоловік повис між 9 і 8 поверхами. Навіть перебуваючи за вікном, він щодуху виривався з рук патрульних,

– додали у прес-службі.

Ще двоє поліцейських спустились на 8-ий поверх – один схопив хлопця за пояс через кватирку, розбив ногою вікно, затягнувши хлопця всередину.

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Згодом стало відомо, що інспектор патрульної поліції отримав кілька порізів.

Самогубцем виявися 21-річний студент, родом з Шацького району, який хотів накласти на себе руки через конфлікт з рідними та дівчиною, а також – через ігрову залежність.

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