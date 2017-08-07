Поліцейський купив злодієві костюм, який той вкрав для співбесіди

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Офіцер поліції Торонто Ніран Джеянесан купив злочинцеві одяг, який той крав у супермаркеті. 18-річний канадець намагався вкрасти костюм, щоб піти на робочу співбесіду.
Поліцейський розповів, що разом з напарником прибув в магазин Walmart пізно увечері 6 серпня, пише cp24. Вони побачили юнака, який намагався вкрасти сорочку, краватку і шкарпетки. Джеянесан поговорив з злодієм і зрозумів, що той хотів вкрасти одяг, щоб влаштуватися на роботу.
Оскільки поліцейські запобігли злочину, який не стався, вони відпустили хлопця з відділення без пред'явлення звинувачень. Окрім того, Джеянесан купив для нього всі необхідні речі, щоб допомогти пройти співбесіду, заради якої ж злочин і "замислювався".
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Колеги офіцера підтримали його рішення і сказали, що він прийняв правильне рішення, не покаравши злочинця за помилку. Адже суть закону й правоохоронних органів, перш за все, запобігати злочинам, а не тільки карати людей за їхнє здійснення.
Арештовувати його було б не найкращим рішенням. Ми повинні бути позитивним прикладом в суспільстві,
– додав поліцейський Пол Боас.