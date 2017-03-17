Поліцейський в Запоріжжі викрав і вбив людину: з’явились моторошні подробиці

У Запоріжжі слідчі прокуратури затримали поліцейського, якого підозрюють у викраденні та умисному вбивстві людини.

Як інформує прес-служба місцевої прокуратури, 15 березня слідчі встановили причетність працівника поліції до викрадення та умисного вбивства людини.

Затриманого підполковника поліції підозрюють у перевищенні службових обов’язків та вбивстві людини.

Під час досудового розслідування, вдалось з'ясувати, що ще у грудні 2015 року підозрюваний, використовуючи службове становище, спільно з невстановленими особами, викрав з приміщення однієї з лікарень Запоріжжя, чоловіка, насильно утримував його в автомобілі, задушив, а тіло перевіз у лісосмугу за містом.

Під час обшуку помешкання підозрюваного вилучено зброю та боєприпаси.

Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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