Поліцейський відкрив вогонь під час виступу президента Франції: з’явилось відео

Під час виступу президента Франції Франсуа Олланда поліцейський-снайпер випадково відкрив вогонь.
Внаслідок пострілу двоє людей отримали легкі поранення, пише AP.
Інцидент стався під час виступу французького президента в комуні Вильоньйон на заході Франції, де він відкривав запуск нової лінії швидкісних поїздів.
На відео, що з’явилось в мережі, чути звук пострілу.
"Сподіваюсь, що це не серйозно", – сказав Олланд, почувши звук пострілу.
До слова, під час кривавих терактів у Парижі 13 листопада 2015-го року Франсуа Олланд був на стадіоні "Стад де Франс", коли біля арени пролунав вибух.