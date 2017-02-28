Поліцейський відкрив вогонь під час виступу президента Франції: з’явилось відео

Під час виступу президента Франції Франсуа Олланда поліцейський-снайпер випадково відкрив вогонь.

Внаслідок пострілу двоє людей отримали легкі поранення, пише AP.

BREAKING: French official: police sharpshooter accidentally opens fire at President Hollande's speech ; 2 slightly injured. — The Associated Press (@AP) 28 лютого 2017 р.

Інцидент стався під час виступу французького президента в комуні Вильоньйон на заході Франції, де він відкривав запуск нової лінії швидкісних поїздів.

На відео, що з’явилось в мережі, чути звук пострілу.

"Сподіваюсь, що це не серйозно", – сказав Олланд, почувши звук пострілу.

До слова, під час кривавих терактів у Парижі 13 листопада 2015-го року Франсуа Олланд був на стадіоні "Стад де Франс", коли біля арени пролунав вибух.