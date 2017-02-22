Поліцейський з США допоміг дівчинці з домашнім завданням з математики

Поліцейський з Огайо допоміг 10-річній дівчинці Лені Дрейпер з домашньою роботою з математики.

Ситуація трапилась в місті Маріон штат Огайо, коли маленька дівчинка Лена Дрейпер зіткнулась з труднощами при виконанні домашнього завдання. Дівчинка вирішила, що якщо поліція допомагає в будь-яких ситуаціях, то до неї можна звернутись і з такою проблемою.

Як повідомляє ВВС, дівчинка написала в Facebook до місцевого відділку з проханням допомогти. Вона не змогла вирішити два приклади з декількома дужками. Лейтенант Бі Джей Грубер визвався допомогти дівчинці і пояснити, в якому порядку потрібно виконувати математичні дії в прикладах. Пізніше поліцейський зізнався, що мав надію, що дівчинці потрібно було допомогти з історії.

Мама Лени Моллі згодом виклала листування в Facebook. Після публікації кілька людей знайшли у відповіді лейтенанта помилку. Як виявилось, він неправильно вказав порядок математичних дій в прикладі. Хоч в міліції і визнали, що полісменам потрібно краще попрацювати над своїми метамитичними навичками, вони все одно пишаються тим, що навіть в таких випадких до них звертаються громадяни. В поліції у відділку наголошують, що не бачать різниці між тим, чи дитина звернулася до поліцейських за допомогою на вулиці, чи в інтернеті. Це просто модель спілкування XXI століття, як вони говорять.

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