Поліцейського-педофіла спіймали школярі на Київщині

На Київщині затримали 26-річного старшого сержанта поліції за фактом розбещення неповнолітніх.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Поліцейський створив сторінку в соціальній мережі від імені дівчини і почав переписку з 15-річним хлопцем. Встановлено, що правоохоронець надсилав школяреві повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту.

Потім правоохоронець домовився про зустріч з хлопцем для задоволення своєї статевої пристрасті неприродним шляхом,

– повідомили в прокуратурі.

Там також заявили, що школяр прийшов на зустріч разом з товаришем, і хлопцям вдалося затримати педофіла. Вони викликали на місце події поліцію.

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Відтак, поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.