Поліція Австралії вилучила понад тонну кокаїну

Австралійська поліція вилучила більше тонни кокаїну загальною вартістю 300 мільйонів доларів. Це найбільше перехоплення в історії країни.

Масштабна спецоперація тривала майже рік і завершилась напередодні. Кілька днів тому правоохоронці конфіскували останні 500 кілограмів наркотичної речовини. Кокаїн перевозили човнами.

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За останні кілька днів арештували 12 людей, яких підозрюють у причетності до наркоторгівлі.

Ми раніше вилучили 600 кілограмів кокаїну на Таїті. Він мав доїхати до Австралії. А кілька днів тому перехопили іншу партію у затоці неподалік Брукліна. Ці наркотики теж переправлялись до нашої країни. Це найбільша перехоплена партія кокаїну в історії австралійської поліції,

– прокоментував поліцейський Кріс Шеган.