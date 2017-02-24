Поліція б’є на сполох: за добу на дорогах України загинуло 12 осіб (Карта)

За минулу добу лише у двох областях України зафіксовано критичний рівень аварійності на дорогах.
Про це інформує прес-служба Національної поліції України.
Станом на 9:00 24 лютого на автошляхах України за минулу добу загинуло 12людей, півсотні було травмовано.
Критичний рівень аварійності зафіксовано в Кіровоградській та Луганській областях.
Високий рівень аварійності, тобто збільшення кількості ДТП на 10-50%,зафіксовані на Закарпатті, Волині, Хмельниччині, у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нацполіція оприлюднила карту аваріності та обмеження руху на українських дорогах.
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