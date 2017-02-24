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Поліція б’є на сполох: за добу на дорогах України загинуло 12 осіб (Карта)

10:23, сьогодні 1372 Читать новость на русском
Лише за минулу добу на українських дорогах загинуло 12 людей
Лише за минулу добу на українських дорогах загинуло 12 людей / Фото із соцмереж

За минулу добу лише у двох областях України зафіксовано критичний рівень аварійності на дорогах.

Про це інформує прес-служба Національної поліції України.

Станом на 9:00 24 лютого на автошляхах України за минулу добу загинуло 12людей, півсотні було травмовано.

Критичний рівень аварійності зафіксовано в Кіровоградській та Луганській областях.

Високий рівень аварійності, тобто збільшення кількості ДТП на 10-50%,зафіксовані на Закарпатті, Волині, Хмельниччині, у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нацполіція оприлюднила карту аваріності та обмеження руху на українських дорогах.

Читайте також: Масова аварія під Києвом – втягнутими були одразу 6 машин

Теги: Україна Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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