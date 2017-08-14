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Поліція Данії зробила резонансну заяву щодо затопленого човна в Данії

20:02, сьогодні 793 Читать новость на русском
Затонулий підводний човен
Затонулий підводний човен / Фото з вільних джерел

Найбільший підводний човен в Данії потопили навмисно.

Про це повідомили на брифінгу представники поліції Копенгагену, передає "Expressen".

Підводний човен "Nautilus" затопив його власник і розробник Петер Мадсен. Такий висновок правоохоронці зробили на основі результатів розслідування та експертиз, проведених спільно зі Збройними Силами Данії.

Електроніка корабля була передана для подальшого дослідження, щоб забезпечити реконструкцію маршруту підводного човна і терміни поїздки,
– зазначив представник поліції.

Наразі тривають пошуки зниклої шведської журналістки Кім Волл. Жінка разом з капітаном перебували на борту підводного човна в день його затоплення. Проте додому журналістка так і не повернулась. Правоохоронці підозрюють Петера Мадсена у навмисному вбивстві.

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Капітан судна прокоментував звинувачення. Петер Медсен стверджує, що під час поїздки у "Nautilus" він помітив несправність, тому висадив Кім Волл на берег.

"Дослідження показало, що Петер Медсен, який наразі перебуває під вартою, перевозив у підводному човні зацікавлених осіб. Поліція хоче поговорити з тими, хто подорожував з Петером Медсеном, щоб встановити, де ці поїздки зазвичай проходили і як вони виглядали", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що біля берегів Данії затонув найбільший приватний човен "Nautilus". Перед затопленням власник судна Петер Мадсен привів на субмарину шведську журналістку Кім Волл. 12 серпня з’ясувалось, що журналістка загадково зникла і востаннє її бачила саме з Мадсеном.

Теги: Кримінальні новини Данія Поліція
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