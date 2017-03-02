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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Поліція Києва склала фоторобот озброєного викрадача маршрутки

15:53, сьогодні 274 Читать новость на русском
Працівники поліції на місці інциденту
Працівники поліції на місці інциденту / dtp.kiev.ua

У Києві поліція розшукує озброєного зловмисника, який викрав маршрутку та поранив поліцейського.

Як повідомляє прес-служба поліції столиці, зі слів свідків та очевидців вже складено його фоторобот.

Зокрема, зловмисник має такі примети: вік 35-40 років, зріст 175-180 сантиметрів, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи, середня спортивна статура.

Крім того, він був одягнений у "пісочний" камуфляж, темну куртку та темну шапку.

Також наголошується, що розшукуваний переховується у приватному секторі на Русанівських садах у Дніпровському районі столиці.

Фоторобот, маршрутка, Київ

Якщо ви помітили схожого за описом чоловіка, не намагайтеся його затримати! Відразу повідомте про це в поліцію за номером 102,
– підкреслили правоохоронці.

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Нагадаємо, уранці 2 березня у Києві озброєний чоловік викрав маршрутку, коли там перебували пасажири, та влаштував гонитву з поліцією.

Теги: Київ Україна Поліція Кримінал Розслідування
Джерело: 24 Канал
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