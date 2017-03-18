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Поліція Києва затримала дезертира ЗСУ

17:52, сьогодні 719 Читать новость на русском
Боєць-дезертир потрапив до рук поліції
Боєць-дезертир потрапив до рук поліції / Ukr.media

У Києві поліція затримала українського військовослужбовця-дезертира, який переховувався в одному з хостелів у мікрорайоні Борщагівка.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Києві.

За даними правоохоронців, в одному з хостелів їх увагу привернув чоловік, який надав копію посвідчення учасника бойових дій. Поліцейські провели перевірку та з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку як дезертир.

Поліція зазначила, що чоловік кілька разів самовільно залишав службу та ігнорував накази командира.

При затриманні він намагався сховатися, проте безуспішно. Чоловіка доставили в управління поліції.

Затриманий розповів, що десять років провів за ґратами за вчинення крадіжок та грабежу. Після звільнення з місць позбавлення волі вирішив піти служити до Збройних Сил України,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.

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Відтак, затриманого передали співробітникам військової служби правопорядку, звідки пізніше чоловіка передадуть військовій прокуратурі Запорізької області.

Теги: Україна Поліція Київ Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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