Поліція Києва затримала дезертира ЗСУ

У Києві поліція затримала українського військовослужбовця-дезертира, який переховувався в одному з хостелів у мікрорайоні Борщагівка.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Києві.

За даними правоохоронців, в одному з хостелів їх увагу привернув чоловік, який надав копію посвідчення учасника бойових дій. Поліцейські провели перевірку та з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку як дезертир.

Поліція зазначила, що чоловік кілька разів самовільно залишав службу та ігнорував накази командира.

При затриманні він намагався сховатися, проте безуспішно. Чоловіка доставили в управління поліції.

Затриманий розповів, що десять років провів за ґратами за вчинення крадіжок та грабежу. Після звільнення з місць позбавлення волі вирішив піти служити до Збройних Сил України,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

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Відтак, затриманого передали співробітникам військової служби правопорядку, звідки пізніше чоловіка передадуть військовій прокуратурі Запорізької області.