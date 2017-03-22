Поліція Лондона застрелила ймовірного стрілка: є жертви

Біля Британського парламенту в Лондоні, за кілька кроків від туристичного кварталу з Біг-Беном і Вестмінстерським мостом, поліція застрелила передбачуваного нападника, який відкрив стрілянину.

Про це повідомив британський міністр. BREAKING: UK minister: Alleged assailant shot by police at Parliament. — The Associated Press (@AP) 22 марта 2017 г. Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 марта 2017 г. BREAKING: Cordon extended outside parliament for third time. The closest you can get now is Horseferry Road pic.twitter.com/onlm8EF9ej — Ross Kempsell (@rosskempsell) 22 марта 2017 г. Поки що не з'ясовано, чи було нападників двоє. Внаслідок дій зловмисника поранення отримали 12 людей, загинуло двоє. Поліцейські оточили територію навколо Вестмінстерського палацу, де розташований парламент Великобританії. Утворився затор із машин, поліція відганяє людей від оточення, по небу пролетіло декілька вертольотів. Будівля закрита. Нагадаємо, у середу, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінтерському мості відбулася перестрілка. Є поранені.