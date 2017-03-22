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Поліція Лондона застрелила ймовірного стрілка: є жертви

17:34, сьогодні 278 Читать новость на русском
Поліція оточила район, де старася стрілянина в Лондоні
Поліція оточила район, де старася стрілянина в Лондоні / Daily Mail

Біля Британського парламенту в Лондоні, за кілька кроків від туристичного кварталу з Біг-Беном і Вестмінстерським мостом, поліція застрелила передбачуваного нападника, який відкрив стрілянину.

Про це повідомив британський міністр.

Поки що не з'ясовано, чи було нападників двоє.

Внаслідок дій зловмисника поранення отримали 12 людей, загинуло двоє.

Поліцейські оточили територію навколо Вестмінстерського палацу, де розташований парламент Великобританії.

Утворився затор із машин, поліція відганяє людей від оточення, по небу пролетіло декілька вертольотів. Будівля закрита.

Нагадаємо, у середу, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінтерському мості відбулася перестрілка. Є поранені.

Теги: Великобританія Лондон Кримінал Жертви
Джерело: 24 Канал
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