Поліція миттєво "вилікувала" жебрака, що прикидався інвалідом в Івано-Франківську

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Поліцейські в Івано-Франківську викрили на шахрайстві жебрака, який просив гроші, прикидаючись людиною з інвалідністю.
Про це повідомляє "Місто".
Згідно з повідомленням, про підозрілого жебрака поліції сповістив місцевий житель. Патрульні, прибувши на місце, допомогли жебракові зняти з рук пов'язки і виявилося, що в чоловіка немає жодної інвалідності.
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Окрім того, повідомляється, що чоловік також мав із собою подушку. За його словами, подушка потрібна для того, щоб легше було стояти на колінах.
З'ясувалося, що чоловік приїхав до Івано-Франківська з Чернівців. Документів у нього не було, тож правоохоронці забрали чоловіка у відділення. Там він розповів, що здебльшого гроші йому кидають молоді люди. До приїзду поліції чоловік за день заробив близько 730 гривень.