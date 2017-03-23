Поліція назвала ім'я лондонського терориста

Британська поліція встановила особу та озвучила ім’я людини, яка влаштувала теракт біля лондонського парламенту.

Про це повідомила служба столичної поліції Лондона.

Чоловіка, який напав на перехожих і поліцейських 23 березня в центрі Лондона, звали Халід Масуд.

Йому було 52 роки. Чоловік був уродженцем міста Кента, що на півдні Великобританії.

За даними британських правоохоронців, останнім часом нападник жив у графстві Уест-Мідлендс, де після теракту затримали ще кількох осіб.

Масуд неодноразово судили, в тому числі й за зберігання зброї і за нанесення тяжкої шкоди здоров'ю.

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У поліції Лондона наголошують, що на момент здійснення теракту нападник не був під слідством і правоохоронцям не було відомо про його намір вчинити теракт.

Відповідальність за теракт біля британського парламенту взяла на себе "Ісламська держава".

Нагадаємо, 22 березня чоловік на автомобілі збив кілька десятків людей біля парламенту Великобританії в Лондоні, а потім напав з ножем на поліцейського.



Внаслідок нападу загинули три людини, в тому числі поліцейський, близько 30 осіб постраждали.