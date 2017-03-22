Поліція назвала ім’я вбитого на Черкащині злочинця

Чоловіка, якого під час перестрілки на Черкащині вбили поліцейські, звали Сергієм Лещенком.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він зазначив, що чоловік був зареєстрованим у Балтському районі на Одещині, а мешкав на Київщині.

Під час нальоту на будинок чергової своєї жертви тричі вистрілив у бійців КОРД, які були у засідці – за це від них у відповідь сам отримав дві кулі: у ногу і живіт,

– написав Шевченко.

Він зазначив, що вбитий був учасником банди "балтійців".

На її рахунку – понад 10 серійних епізодів зухвалих збройних розбоїв на Київщині, Кировоградщині, Житомирщині, Рівненщині. Серед жертв банди різні люди: і сільські підприємці середнього достатку, і заможна суддя однієї з вищих судових інстанцій країни,

– додав Шевченко.

Нагадаємо, 20 березня під час спецоперації Національної поліції у Черкаській області застрелили одного з розбійників.