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Поліція оприлюднила причину смерті Кім Чон Нама

04:43, сьогодні 138
Кім Чон Нам
Кім Чон Нам / Соцмережі

Правоохоронці Малайзії заявили, що зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чен Іна, Кім Чон Нама вбили за допомогою високотоксичного хімікату, який входить до категорії бойових отруйних речовин.

За попередніми даними, Кім Чон Нама отруїли речовиною нервово-паралітичної дії, відомою як VX, передає BBC.

Зазначається, що такий висновок фахівці зробили, проаналізувавши речовину, яку взяли з обличчя та очей загиблого.

Зауважимо, що VX – речовина, яка має сильну нервово-паралітичну дію. Її називають найтоксичнішою з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

За класифікацією ООН речовина є зброєю масового знищення.

Наразі запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія та Сирія.

Читайте також: Між Малайзією і КНДР розгорається конфлікт через вбивство брата диктатора Кім Чен Ина

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що в малазійському аеропорту Куала-Лумпура був вбитий по батькові старший брат теперішнього лідер Північної Кореї Кім Чен Ина. До 45-річного Кім Чон Нама підійшли дві невідомі жінки і вкололи йому невідому речовину.

ЗМІ припускають, що його могли вбити через спадок батька – попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра.

Поліція Малайзії затримала вже четвертого підозрюваного в рамках розслідування справи про вбивство старшого брата лідера КНДР Кім Чон Нама.

Крім того, у мережі оприлюднили відео вбивства брата північнокорейського диктатора.

Теги: Розслідування КНДР
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