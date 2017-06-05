Поліція Орландо повідомила нові подробиці кривавої стрілянини

Жертвами стрілянини в Орландо (штат Флорида, США) стало четверо осіб, в тому числі – й сам стрілок.

Про це повідомляють у місцевій поліції. За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.

"Четверо загиблих. Один з постраждалих помер у лікарні. Стрілок вбив себе. Підозрюваному 45 років", – йдеться у повідомленні поліції.

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Four dead at scene of business. One victim died at hospital. Shooter killed himself. Suspect 45 years old. Disgruntled former employee — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 июня 2017 г.

У поліції версію з терактом – відкидають.

Sheriff: we are all on heightened alert from the tragic incidents across the globe. We cannot connect this incident to any global terrorism. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 июня 2017 г.

За інформацією Fox News, загинуло троє чоловіків та одна жінка. Всі вони були працівниками підприємства, де раніше працював і сам стрілок.

Orlando Police say they found multiple victims who had been shot at the scene. 3 males, 1 female were found dead. pic.twitter.com/ULhIS6YXCG — Fox News (@FoxNews) 5 июня 2017 г.

Нагадаємо, в Орландо (штат Флорида, США) сталася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомлялося про п’ятьох жертв стрілянини.