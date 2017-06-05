Поліція Орландо повідомила нові подробиці кривавої стрілянини

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Жертвами стрілянини в Орландо (штат Флорида, США) стало четверо осіб, в тому числі – й сам стрілок.
Про це повідомляють у місцевій поліції. За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.
"Четверо загиблих. Один з постраждалих помер у лікарні. Стрілок вбив себе. Підозрюваному 45 років", – йдеться у повідомленні поліції.
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У поліції версію з терактом – відкидають.
За інформацією Fox News, загинуло троє чоловіків та одна жінка. Всі вони були працівниками підприємства, де раніше працював і сам стрілок.
Нагадаємо, в Орландо (штат Флорида, США) сталася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомлялося про п’ятьох жертв стрілянини.