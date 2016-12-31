Поліція підозрює президента одного з банків у розтраті 80 мільйонів

Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку – президенту та головні правління – у розтраті 80 мільйонів гривень.

Про це в суботу повідомили в прес-службі Нацполіції.

"Працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у 2014 році посадовці надали кредити фіктивним фірмам, а гроші легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.

Під час проведення слідчих дій у президента-власника банку також було вилучено колекцію зброї.

Тим часом наприкінці 2016 року Національний банк України відкликав банківську ліцензію та ліквідував банк "Траст".